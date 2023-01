Collovati gioca la Supercoppa | “Milan involuto Inter | perplesso per tempistiche infortuni Lukaku”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “In questo momento della stagione per entrambe non c’è molto da esaltarsi. Le ho commentate di recente in Coppa Italia e come sappiamo non è andata benissimo. Forse l’sta leggermente meglio, ma i problemi ci sono da entrambe le parti perché i rossoneri nel 2023 li vedo involuti e i nerazzurri fanno fatica a esprimere il loro gioco”. Fulvio” laItaliana train un’vista sulle colonne del Corriere della Sera e ha analizzato il momento non troppo esaltante che vivono le due squadreesi, soffermandosi poi sull’o, l’ennesimo, di: “Non so quali cure così specifiche siano necessarie, però lascia perplessi la tempistica di questi stop infiniti. Prima ...

SPORTFACE.IT

... quella del dodicesimo giocatore che non, non tifa e neppure urla, ma che dall'alto protegge ...certo paratutto Ricky Albertos i e di fronte a lui in difesa il giovane talento di Fulvio, ...L'addetto alla sicurezza si è affacciato nell'auto e ha chiesto 'lei accompagna' ed io 'io non accompagno nessuno, se non entro io la partita non si'" Poi ad una domanda disull'... Collovati gioca la Supercoppa: "Milan involuto. Inter, perplesso per ... “In questo momento della stagione per entrambe non c’è molto da esaltarsi. Le ho commentate di recente in Coppa Italia e come sappiamo non è andata benissimo. Forse l’Inter sta leggermente meglio, ma ...Perché la Supercoppa Italiana si gioca a Riyad, come del resto anche quella spagnola. Una volta perlomeno si disputava da noi, non sempre, ma dal 2019 in Arabia Saudita. C’è di più, visto… Leggi ...