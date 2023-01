Alice Campello e Alvaro Morata | “Ieri è nata Bella ma ci sono state delle complicanze | Alice è in terapia intensiva” Chiara Ferragni manda un messaggio all’amica

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)10 gennaio, i fan dihanno trascorso la giora fare il refresh sui loro profili Instagram in attesa di ricevere la lieta novella. La stessa influencer aveva fatto sapere che il 9 gennaio sarebbe avvenuto il parto della quarta figlia. Nella sera il post, con l’atteso annuncio della nascita della piccolama anche con una notizia che fa preoccupare non poco: “ed é proprio come la sognavamo”, scrive l’attaccante spagnolo, aggiungendo poi quello che i fan non si aspettavano di sentire: “La mamma purtroppo dopo il parto che è andato benissimo, ha avutocomplicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. ...

La Gazzetta dello Sport

Scopriamo cosa c'è da sapere su: dall'amore per la moda a un matrimonio da sogno con Alvaro Morata, tutto sullo fashion blogger! Classe 1995,è nata a Mestre il 5 marzo, sotto il segno dei Pesci. Chi ...Leggi Anche, pancione al sole in Qatar per stare vicino ad Alvaro Morata Gioia e preoccupazione si alternano nel cuore di Alvaro Morata mentre pubblica il post social. La felicità per l'arrivo ... Morata shock: nasce la quarta figlia, la moglie è in terapia intensiva Dopo lo spavento dei fan, dato il silenzio della coppia, la splendida notizia è giunta: è nata Bella Morata. Alice Campello e Alvaro Morata sono diventati genitori per la quarta volta. La… Leggi ...Alice Campello, la moglie dell'ex attaccante della Juventus Alvaro Morata, è in terapia intensiva dopo il parto: il 9 gennaio è nata Bella.