MCU | una scena eliminata mostra il Balder di Daniel Craig | uno dei personaggi più tagliati dai film Marvel

(Di sabato 31 dicembre 2022) Una nuova immagine sul web ciquello che sembra essere ildi. Come mai non siamo mai riusciti a vederlo prima d'ora? Sono giorni ormai che si parla die del suo coinvolgimento, o meno, all'interno dell'MCU. Alcuni rumor avrebbero visto l'attore britannico interpretare il ruolo del leggendariothe Brave, asgardiano di parentela ravvicinata con la famiglia di Thor. Una nuova immagine da Doctor Strange nel Multiverso della Follia sembra confermare la sua presenza nelin seguito tagliata. In questa, condivisa su Twitter da Scarlet Witch News, possiamo osservare unadal set delcon qualcuno, apparentemente proprio, accasciatosi per terra ...

Ciak Magazine

Uno degli argomenti più dibattuti è la possibilità di vedere alcun personaggi dell'partecipare alla serie in un cameo. Charlie Cox ha risposto a questa domanda inrecente intervista, ...... nel corso del 2023 arriveranno un sacco di contenuti targati Marvel ; ilsta infatti per ... Di seguito trovatepanoramica dedicata alle principali uscite della "Casa delle idee". Ant - Man and ... Marvel, la timeline ufficiale del MCU in un libro Charlie Cox ha parlato della possibilità di vedere dei cameo dei personaggi MCU nella prossima serie reboot Daredevil: Born Again.Sia che decidiate di spararvi i vostri supereroi preferiti sul grande schermo, in streaming oppure attraverso i videogiochi, nel corso del 2023 arriveranno un sacco di contenuti targati Marvel; il MCU ...