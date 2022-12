Mattarella | Letta | messaggio per il futuro | seguirlo senza ambiguità su scienza e Ssn' **

(Di sabato 31 dicembre 2022) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Un grandedi pace, speranza e, che ci piace soprattutto perché pone giovani, ambiente e lotta alle disuguaglianze al centro. Undi visione che conferma la straordinaria saggezza che ha portato il Parlamento unito a rieleggere il Presidente Mattarella per il nuovo settennato". Lo afferma il segretario del Pd, Enrico. "Il Capo dello Stato -aggiunge- indica la strada per un 2023 che pure appare difficile e pieno di ostacoli. Sulle linee guida del suoil Pd, rinnovato dal percorso congressuale costituente in corso, si muoverà. A partire dalla conferma della linea europea e atlantica di sostegno all'Ucraina per arrivare alla pace". "Il discorso del Presidente ha poi il grande merito di affrontare il dramma degli squilibri crescenti. ...

La Svolta

... da Ciampi a Scalfaro e Napolitano, fino a. Napolitano, del resto, di pastori è un ...premier non aveva avuto molta fortuna, ed era sparito presto dai banchetti, mentre Giuseppe Conte ...Enrico: "Con la scomparsa di Papa Benedetto XVI, l'Italia e il mondo intero perdono un ... Sergio: "La morte del Papa emerito Benedetto XVI è un lutto per l'Italia. La sua dolcezza e ... Ultimo'ora: **Mattarella: Letta, messaggio per il futuro, seguirlo ... Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "La Repubblica vive della partecipazione di tutti. È questo il senso della libertà garantita dalla nostra democrazia. È anzitutto questa la ragione per cui ...