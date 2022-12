Il testamento di Ratzinger | “Rimanete saldi nella fede”

Virgilio Notizie

CITTA' DEL VATICANO. Josephha lasciato unspirituale. Lo rende noto il Vaticano. Ecco il testo integrale: "Se in quest'ora tarda della mia vita guardo indietro ai decenni che ho percorso, per prima cosa ...Leggi Anche Benedetto XVI morto, ilspirituale di Joseph: il testo integrale Nel suo, Benedetto XVI ribadisce tutte le profonde convinzioni che hanno sempre animato la ... Il testamento di Papa Benedetto XVI: "Rimanete saldi nella fede, Gesù Cristo è veramente la via" Città del Vaticano – Rimanete saldi nella fede. E' cuore pulsante del testamento spirituale di Joseph Ratzinger teso a chiedere unità alla Chiesa. Un messaggio ...Benedetto XVI parla ai fedeli nel libro "Nient'altro che la verità", scritto col suo segretario particolare, l'Arcivescovo Georg Gänswein ...