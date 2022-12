Il presidente Mattarella a reti unificate per il discorso di fine anno LA DIRETTA

Lo dice ildella Repubblica, Sergio, nel messaggio di fine anno. "Le nostre imprese, a ogni livello - aggiunge - , sono state in grado, appena possibile, di ripartire con ...Le parole delsulla guerra in Ucraina 'Siamo in attesa - ha proseguito ildella Repubblica - di accogliere il nuovo anno ma anche in queste ore il pensiero non riesce ...L’elezione del Presidente della Repubblica, con la scelta del Parlamento e dei delegati delle Regioni che, in modo per me inatteso, mi impegna per un secondo mandato. Lo scioglimento anticipato delle ...DISCORSO MATTARELLA TESTO INTEGRALE – Si è da poco concluso il tradizionale discorso di fine anno tenuto stasera, sabato 31 dicembre 2022, a reti unificate dal presidente della Repubblica Sergio Matta ...