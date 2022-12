Benedetto XVI | un funerale che sarà storia

(Di sabato 31 dicembre 2022) Città del Vaticano –un momento storico senza precedenti ilsolenne diXVI. La data è stata fissata al 5 gennaio 2023. Alle ore 9.30, la Chiesa e il mondo intero daranno l’ultimo saluto a Pontefice che dal 2005 al 2013 ha guidato la barca di Pietro rivoluzionandone molti aspetti.un momento unico nellamoderna di Sancta Romana Ecclesia: in primis perché il ritopresieduto dal Papa regnante, Francesco, e non dal Decano del Collegio dei Cardinali. Mai, in tempi moderni, un Papa ha presieduto le esequie del suo predecessore. Altra unicitàla traslazione. Il Pontefice emerito resterà al Mater Ecclesiae fino al 2 gennaio, quando la salmatrasferita nella basilica vaticana ed esposta ai fedeli. Niente ...

RaiNews

AGI/Vista - Papanel 2013 ascolta il saluto dell'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano prima del concerto per l'84 anniversario dei Patti Lateranensi. QuirinaleCon queste parole, affacciandosi al balcone di San Pietro, il cardinale Joseph Ratzinger si presentò al mondo subito dopo la sua elezione al soglio pontificio comeil 19 aprile 2005. ... E' morto Benedetto XVI, il primo Papa emerito della storia. I funerali giovedì in piazza San Pietro - Morte Ratzinger, Putin: "Ha rafforzato rapporti tra la Chiesa cattolica e ortodossa" - Morte Ratzinger, Putin: "Ha rafforzato rapporti tra la Chiesa cattolica e ortodos La convivenza fra i due pontefici: le frizioni sotterranee e la preghiera reciproca. Il papa emerito ha obbedito in silenzio, senza rinunciare a far sentire la sua voce ...Il commento. Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, il Papa emerito, il primo Papa emerito della storia della Chiesa cattolica, è morto. Si è spento poco a poco, come una candela che si sta consumando, ...