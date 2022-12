Ballando con le Stelle 17 | Ivan Zazzaroni svela un curioso dettaglio sul “dietro le quinte” dei litigi tra la giuria

Leggi su isaechia

(Di sabato 31 dicembre 2022)ha rilasciato un’intervista a Novella 2000, in cui ha raccontato la sua esperienza nel corso della diciassettesima edizione dicon le. Il conduttore, dal 2008 nelladel dancing show di Rai 1, ha smentito le voci sui malumori con i colleghi: Siamo sempre i soliti cinque da anni ormai e, al netto di discussioni, tra noi c’è una grande alchimia che si è venuta a creare grazie al lavoro di Milly Carlucci, oltre che grazie alle nostre caratteristiche personali. E secondo me, in fondo, ben vengano anche le discussioni: se ci sono significa che niente è costruito. A riprova del buon rapporto che intercorre tra i giurati diha confermato l’esistenza di una chat Whatsapp in cui si confrontano costantemente: Esiste ...