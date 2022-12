31-12-22 | il messaggio nascosto nella morte del Papa | cosa significano questi numeri

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) IlEmerito, Benedetto XVI, si è spento all'età di 95 anni dopo una lunga malattia. Nei giorni scorsi si erano rincorse le voci su un peggioramento del suo stato di salute, eFrancesco aveva invitato il mondo a pregare per Ratzinger. Oggi l'annuncio della. Ma il decesso diRatzinger è avvenuto in una data particolare, l'ultimo giorno di questo anno, il 2022. Ratzinger si è spento il 31/12/22. Una data e delle cifre piene di significati nascosti che dicono molto sulla figura storia di questo Pontefice, l'unico dopo Celestino a fare il gran rifiuto lasciando il soglio di Pietro. per capireha rappresenta questache addolora milioni di cristiani in tutto il mondo, bisogna partire dal primo numero, il 31. Questo numero corrisponde alla parola ebraica ...