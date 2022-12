(Di venerdì 30 dicembre 2022) È partita la grande caccia dei media ai nuovi candidati che da gennaio a giugno saranno indicati dallain 70 posizioni apicali tra ministeri, agenzie di stato, Cdp, e tutte le maggiori socie... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

Il Consiglio dei Ministri, nella sua ultima seduta di ieri, ha deliberato nuoveai vertici di vari Dipartimenti - chiave della vita economica e sociale del Paese, e tra ...che la dice lunga...... si sia adoperato "per coprire spazi nella macchina pubblica" ( il riferimento è allein ... La conferenza stampa fila via senza scossoni, anche quando la domanda èparole di Ignazio La ... Sulle nomine scopriremo l’idea di Meloni su destra e potere Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...E’ la dottoressa Silvia Manenti la nuova garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza del Comune di Scicli. Psicologa e psicoterapeuta sciclitana, è stata nominata dal sindaco Mario Marino. L’ ...