Sicurezza | Meloni | Italia non è più Repubblica delle banane

'L'Italia non è una Repubblica delle banane'. Con queste parole il presidente del Consiglio Giorgiatocca il tema dellae dei prossimi provvedimenti del governo su questo tema nel 2023, nel messaggio di fine anno trasmesso sui suoi canali social, durante lo spazio 'Gli appunti di ...Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia, in un nuovo video degli 'appunti di Giorgia'."E'...per impedire che nel raccogliere queste persone a bordo non si metta a repentaglio la...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il partito Fratelli d' Italia, di cui il Presidente Meloni è il leader indiscussa , vive una fase di grande crescita di consensi ...