Si ribalta auto a Caivano | coppia di 35enni in ospedale | grave la ragazza

(Di venerdì 30 dicembre 2022)incidente nella notte a, in provincia di Napoli, dove un’si èta. Feriti due persone di 35 anni, una delle quali è in prognosi riservata all’Cardarelli. La dinamica del sinistro stradale è ancora poco chiara, ma stando alle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

BresciaToday

sequestrata. ...Incidente questa mattina verso le 7 in via Verrotti di Montesilvano. A finire in pronto soccorso è stato un uomo di 66 anni che procedendo in direzione Pescara avrebbe urtato con la sua Fiat Panda una ... Auto si ribalta e 'vola' sul marciapiede: donna viva per miracolo Incidente nella notte lungo la Sannitica all’altezza di Caivano: si ribalta una vettura, due giovani in ospedale ...L'incidente intorno alle 6: un veicolo si è ribaltato tra Cassano e Gallarate. L'incidente ha provocato code e rallentamenti.