(Di venerdì 30 dicembre 2022) AGI - I Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale hannoil "Cristo risorto appare alla Madre", esposto per la", allestita a, assicurato per il valore di 4 milioni di euro. Ila olio su tela, delle dimensioni di 184x150 cm, è attribuito a Peter Paul(Siegen, Vestfalia 1577 - Anversa 1640) e alla sua bottega. I reati ipotizzati sono quelli di esportazione illecita e riciclaggio. I militari del del Nucleo tpc del capolugo ligure hanno eseguito oggi il provvedimento nel quadro di una complessa indagine coordinata dalla procura locale. Gli inquirenti hanno accertato che il preziosoproviene dalla collezione di una nobile famiglia genovese, che lo custodiva ...

...hannol'opera d'arte 'Cristo risorto appare alla Madre', esposta per la mostra 'Rubens a Genova' allestita a Palazzo Ducale e assicurata per il valore di 4 milioni di euro. Ila ......hannol'opera d'arte "Cristo risorto appare alla Madre", esposta per la mostra "Rubens a Genova", allestita a Palazzo Ducale, e assicurata per il valore di 4 milioni di euro. Ila ... Sequestrato un dipinto di Rubens in mostra a Palazzo Ducale di Genova I reati ipotizzati sono quelli di esportazione illecita e riciclaggio. I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno sequestrato l'opera d'arte "Cristo risorto appare alla Madre", esposta ...