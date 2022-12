Naufraga per la risacca davanti a Terra Murata | la disavventura a Procida

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutta disavventura per un diportista stamattina a: l’uomo si trovava in mare, al largo di, con un natante di 5 metri che probabilmente per la forteha imbarcato acqua affondando quasi del tutto. Poco dopo in zona è arrivata la motovedetta (CP 2082) della Guardia Costierana che ha soccorso l’uomo, aggrappato alla prua del mezzo, recuperandolo e conducendolo adove è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trovato in buone condizioni. Nei prossimi giorni si dovrà al recupero del relitto, che è stato segnalato con un gavitello. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

