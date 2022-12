Morte Pelé | la Fifa invita Federazioni a far rispettare un minuto di silenzio

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Lahato tutte lea farundiprima di ogni partita su tutti i campi in questo e nel prossimo fine settimana per rendere omaggio a Pelè, leggenda brasiliana morta all’età di 82 anni. “Edson Arantes do Nascimiento era un’icona calcistica come nessun’altra, ha portato la magia del calcio sudamericano nel mondo e ha dato un senso al frase ‘The Beautiful Game’ – si legge nella nota della federazione internazionale – Finché si giocherà a calcio,sarà ricordato e ci mancherà”. SportFace.