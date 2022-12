M5s | la chiamata degli iscritti al voto online sulle restituzioni degli eletti | Conte prova a fare cassa

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La spinta propulsiva del Movimento 5 stelle originario, secondo cui una cospicua parteemolumenti parlamentari andava restituita alla collettività, si è esaurita. Nell’idea di Beppe Grillo, nessuno doveva arricchirsi facendo politica, nemmeno l’organizzazione con cui ci si candidava. Adesso le cose sono cambiate. Sarà per il bagno di realtà durato due legislature, sarà per il processo di maturazione che lo stesso Giusepperivendica da quando gli esponenti grillini sono saliti al governo, fatto sta che il Movimento, rinnovato nello statuto, assume sempre più le sembianze di un partito tradizionale. Nelle prossime settimane, glisaranno chiamati a votaresu Skyvote le nuove regole per le...

