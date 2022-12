Le nostre informazioni Covid | l' ultima balla cinese

(Di venerdì 30 dicembre 2022) "Dallo scoppio dell'epidemia, la Cina ha condivisoe dati rilevanti con la comunità internazionale, inclusa l'OMS, in modo aperto e trasparente. Abbiamo condiviso la sequenza del-19 in prima istanza, fornendo così importanti contributi allo sviluppo di vaccini e farmaci adottati in altri paesi". È la versione dei fatti difesa dal portavoce del Ministero degli Esteri, Wang Wenbin, che ha risposto così alle critiche della comunità internazionale sulla scarsa trasparenza di Pechino sulla gestione nella pandemia. "Recentemente, le autorità cinesi hanno condiviso i dati sul sequenziamento virale delle recenti infezioni in Cina attraverso il Global Influenza Shared Database. Le autorità cinesi competenti continueranno a monitorare le mutazioni del virus e a rilasciaresull'epidemia in ...

L'Osservatore Romano

... perché siamo abituati a elaborare leattraverso i nostri filtri. 4. Come può un nuovo ...me è stato facile perché realizziamo prodotti IT e vengo coinvolto nelle discussioni sulle...'Confermato che l'iPad Pro da 14,1 è in fase di sviluppo con lefonti della catena di ... quindi dobbiamo affidarci a MacRumors per ottenere ledirettamente dalla fonte. Avremo mai ... Nostre informazioni "Contribuito allo sviluppo di vaccini e farmaci in altri paesi"Pechino, 30 dic. (askanews) - "Dallo scoppio dell'epidemia, la Cina ha condiviso informazioni e dati rilevanti con la ...Icona del punk e regina dell'anticonformismo, la stilista britannica Vivienne Westwood è morta all'età di 81 anni. Nata a Tintwistle nel 1941, la Westwood ha rivoluzionato ...