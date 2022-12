Gruppo Grimaldi | il trattore portuale elettrico alimentato a idrogeno è pronto | al via a Salerno i prmi test

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Al via i primioperativi delsulper l’alimentazione a. Nell’ambito del progetto europeo H2sports- Implementing Fuel Cells and Hydrogen Technologies in Ports, finanziato dalla Fch Ju (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, oggi Clean Hydrogen Partnership) e cofinanziato anche dall’Università di Napoli Parthenope e da Atena, il Distretto campano di Alta Tecnologia Energia e Ambiente, si sono concluse con grande successo le operazioni di conversione del tug master (unper la movimentazione di merci rotabili), che dalla propulsione diesel è passato a quella a.Le prime sperimentazioni sono state condotte a Napoli, nel quartiere ...

Hydronews

Lo dice il deputato delAlleanza Verdi e Sinistra, Marco, mentre è in corso il dibattito sulle dichiarazioni di voto al decreto rave che scade oggi. Ormai è chiaro, spiega il deputato,...Incontro di canto dicon la docente L. Serecchia. Iniziativa a cura del Modern Music ...Forum Monaco, fino al 31 dicembre ( più info) 20.30 . 'Les Vilaines': spettacolo di teatro ... Il gruppo Grimaldi sperimenta un trattore portuale a idrogeno nel ... Al via i primi test operativi del Gruppo Grimaldi sul trattore portuale elettrico pronto per l’alimentazione a idrogeno. Nell’ambito del progetto europeo H2sports- Implementing Fuel Cells and Hydrogen ...La conduttrice televisiva Barbara D'Urso, pseudonimo di Maria Carmela D'Urso, è partita per le vacanze insieme a un gruppo di amici, tra cui anche la celebre attrice Eva Grimaldi, che si è dilettata a ...