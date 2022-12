GF Vip | lite furiosa tra Antonino e Patrizia | lui | «Mi stai sputando» VIDEO

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La notte appena trascorsa al Grande Fratello Vip è stata contraddistinta dal seme della discordia. Si sono verificate numerose discussioni e tra queste ce n'è stata una in particolare che ha coinvoltoSpinalbese eRossetti. I due si sono scontrati a muso duro e si sono detti in faccia tutto quello che pensano reciprocamente. Tutto è cominciato nel momento in cui il parrucchiere ha detto alla sua coinquilina di non aver apprezzato molto i suoi ultimi comportamenti. A suo avviso, infatti,parla molto alle spalle degli altri coinquilini e, per avvalorare la sua tesi,ha portato anche degli esempi. Queste affermazioni non sono affatto piaciute alla Rossetti che, infatti, si è arrabbiata molto contro il ragazzo. Il duro scontro traSpinalbese e ...