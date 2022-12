Covid | 122 110 positivi e 706 morti in una settimana Numeri in calo

Agenzia Nova

...dicosì come i morti in Italia secondo l'ultimo bollettino settimanale del ministero della Salute sull'andamento della pandemia. Nella settimana 23 - 29 dicembre 2022 sono stati registrati... si legge nel bollettino settimanale del ministero della Salute, si registrano.110 nuovi casi ... FOTOGALLERY ANSA/IPA Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, dalle mascherine allo smart ... Covid: 122.110 nuovi casi nell’ultima settimana, il tasso di positività è al 15,1 per cento ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana tra il 23 e il 29 dicembre si sono registrati in Italia 122.110 nuovi casi positivi al Coronavirus, con una diminuzione dell’11,3% rispetto alla settimana precedente ...Negli ultimi 7 giorni (23-29 dicembre) in Italia sono stati registrati 122.110 casi di Covid e 706 decessi con un tasso di positività del 15,1%. Questi i dati relativi all'ultima settimana resi pubbli ...