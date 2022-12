Chainsaw Man | in arrivo nei teatri giapponesi un adattamento live-action

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il mangaMan verrà adattato in uno spettacolo teatrale che debutterà in Giappone nell'autunno 2023. L'animeMan ha avuto un grande successo e la storia di Tatsuki Fujimoto sta per essere al centro del primo progetto. I fan del manga che segue la storia dell'orfano Denji e di Pochita, il Diavolo Motosega, dovranno però organizzare un viaggio con destinazione Giappone per poter scoprire se il nuovosarà meritevole.Man sarà infatti trasformato in uno spettacolo teatrale che debutterà in patria a settembre e ottobre 2023. La regia sarà curata da Fumiya Matsuzaki. Attualmente non è stato svelato in che modo si riuscirà a portare sul palco in modo fedele la storia, …