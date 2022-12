(Di venerdì 30 dicembre 2022) Interno sera: sono le 19.15 di lunedì 26 dicembre. C’è maretta su unin partenza da Milano e diretto a Palermo. I mormorii diventano voci di protesta. Stacco: un uomo viene invitato ad abbandonare l’e scende in pista scortato dalle forze dell’ordine… Anche se potrebbe essere benissimo, non è la scena di uno sei suoi film: ma la disavventura in cui è incappato l’attore, celebre volto del cinema e della tv. Una vicenda che avrà conseguenze legali, dal momento che l’equipaggio lo accusato di aver assunto toni minacciosi. Mentre l’artista, che continua a negare ogni addebito, si è rivolto all’Enac. Ma andiamo con ordine…protesta per ritardi e lunga attesa e viene fattodall’Quel che è certo e che ...

Secolo d'Italia

, mega - turbolenza e terrore ad alta quota: 11 feriti graviDobbiamo prima di tutto mettere in sicurezza il sistema di trasportoper la Sardegna, poi mi auguro che si possa lavorare unitariamente con serenità per l'individuazione di soluzioni adeguate ... Caos in aereo, Tony Sperandeo si lamenta per attese e ritardo del volo e il comandante lo fa scendere Protesta per il ritardo e viene fatto scendere dall'aereo: protagonista della disavventura l'attore palermitano Tony Sperandeo. Quest'ultimo doveva rientrare nella sua città il 26 dicembre, con un vol ...Italia e altri paesi impongono test a chi arriva in aereo da Cina Shanghai , 29 dic. La situazione pandemica in Cina sta esplodendo. Gli ospedali sono presi da'assalto e sono nel caos. Dopo la fine de ...