Calendario Mondiale Rally 2023 | date | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Kalle Rovanperä contro il resto del mondo? Con questa frase si potrebbe riassumere quello che ci attende dal. Il giovane fuoriclasse finlandese, infatti, è reduce da una stagione letteralmente stellare, nella quale ha fatto vedere di essere pronto per aprire un dominio in WRC ma i rivali, come sempre, non staranno a guardare. La 51a edizione delsi snoderà su 13 tappe andando a toccare quasi tutti i continenti. L’esordio, come tradizione, sarà a fine gennaio con ile Monte-Carlo, mentre la conclusione sarà a metà novembre con ildel Giappone. La tappa italiana è confermatissima con ildi Sardegna del primo-4 giugno, mentre non mancheranno gli appuntamenti storici come idi ...