Aumenti in busta paga 2023 | finalmente importi completi e definitivi | elenco

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Arrivano i ricchiinnelperché c’è stato un ok al taglio del cuneo fiscale. La legge di bilancio è ormai in dirittura d’arrivo e quindi arriva anche il taglio del cuneo fiscale. La manovra finanziaria voluta dal governo Meloni a Montecitorio ha incassato ben 197 sì, 129 no e due astenuti. Come sappiamo uno dei cavalli di battaglia della manovra finanziaria è proprio il taglio di cuneo fiscale. Il taglio del cuneo fiscale c’era già stato con il governo Draghi ma era stato più contenuto.in(I Love Trading)Infatti il governo Draghi aveva abbassato il cuneo fiscale del 2% per tutti i lavoratori con un reddito entro le 35 mila euro. Ma con il nuovo governo il taglio del cuneo fiscale viene aumentato di un punto percentuale per i ...

Piccoliinpaga per redditi fino a 25mila euro - Il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori con redditi più bassi aumenta ancora. L'emendamento presentato dal Governo aumenta la ......effettivamente accadrà a chi lavora a Capodanno e potrà beneficiare di una sorta di bonus in...l'arrivo del nuovo anno si dovrà fare i conti con delle importanti novità e anche con degli... Stipendi, aumenti per 4 milioni di lavoratori da gennaio. Come cambia la busta paga, fascia per fascia Chi lavora a Capodanno ha diritto ad ottenere un bonus in busta paga. Ecco come funziona e cosa c'è da aspettarsi.Nella conferenza stampa di fine anno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato che il governo vuole aumentare ancora gli stipendi dei lavoratori, lavorando sul taglio del cuneo fiscale.