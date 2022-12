Zaniolo tra Juventus e Milan | a chi farebbe più comodo? Pro e contro

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Continua a tenere banco la questione; l’esterno giallorosso, infatti, sembra essere conteso tra. A gennaio tornerà la Serie A ma sarà anche il mese del mercato invernale con la possibilità per le squadre di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. La, nonostante le difficoltà nate nell’ultimo periodo, proverà a far qualcosa; il sogno è sempre Milinkovic-Savic ma arrivare al centrocampista serbo appare praticamente impossibile considerando le richieste economiche della Lazio. I bianconeri, però, sono anche su; l’esterno giallorosso già nella scorsa sessione estiva sembrava potersi trasferire alla corte di Allegri salvo poi restare nella capitale. La situazione, però, potrebbe cambiare soprattutto qualora l’azzurro non dovesse rinnovare il proprio ...

Il Romanista

Il rinnovo in bilico di Smalling, quello complicato die quello in stand - by di Zalewski. Mai giocatori in scadenza e in attesa di risposte sul futuro c'è pure Stephan El Shaarawy. La Roma ha l'opzione per poter rinnovare il contratto del ...i suoi calciatori lo Special One si piazzerebbe al sesto posto, dopo Abraham (5.2) e prima di ... Totale: 2.75 milioni 8 - Nicolò1.4 milioni su Instagram, 158 mila su Tik Tok, no Twitter e ... Tra rinnovi e idee, Zaniolo aspetta Pinto L’opinionista Antonio Di Gennaro ha bacchettato Nicolò Zaniolo sostenendo però di credere nelle sue qualità. Durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio Antonio Di Gennaro ha parlato del rendimento ...Milan alle prese con il mercato, tra rinnovi e possibili acquisti. A tenere banco il prolungamento dei contratti di Leao e Bennacer, ma anche qualche possibile nome in entrata.