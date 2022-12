SPAL – Pisa | i convocati

SestaPorta.News Pisa

... tornerà al lavoro a ridosso dell'Epifania Il riposo dei guerrieri D'Angelo, Marin e De Vitis commentano la vittoria esterna con la0 - 1: Decide Sibilli. I nerazzurri chiudono il ......30 Brescia - Palermo 1 - 1 15:00 Ascoli - Reggina 0 - 1 15:00 Benevento - Perugia 0 - 2 15:00 Cagliari - Cosenza 2 - 0 15:00 Como - Cittadella 2 - 0 15:000 - 1 15:00 Südtirol - Modena 0 -... Spal-Pisa 0-1: Decide Sibilli. I nerazzurri chiudono il girone d'andata al quinto posto con 29 punti La diciannovesima giornata chiude il girone di andata del campionato cadetto. Lo scontro in vetta è sempre più serrato, ma non riguarda solo le prime tre: in dieci punti ci sono cinque squadre, più ag ...Daniele De Rossi, il tecnico della Spal, ha parlato anche di mercato dopo la sconfitta casalinga patita dagli estensi con il Pisa. "Questa squadra era stata fatta per un altro allenatore con altre ide ...