Scuola | la Provincia scrive a De Luca | “Scelte assurde | Irpinia penalizzata”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIl presidente della, Rizieri Buonopane, ha inviato una lettera al governatore della Regione, Vincenzo Dee all’assessore alla, Politiche sociali e Politiche giovanili, Lucia Fortini, per sottolineare il proprio disappunto rispetto alle decisioni adottate in relazione al dimensionamento scolastico e all’offerta formativa. Il presidente Buonopane chiede di rivedere la delibera della Giunta Regionale n. 690 del 13/12/2022 “Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa. Anno scolastico 2023/2024”, che penalizza fortemente l’. Di seguito il testo integrale della missiva inviata via pec al presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De, e all’assessore Lucia Fortini: “Illustrissimi, mi trovo costretto a fare ...