(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – Tutti i giornali del mondo ricordano O Reia 82 anni. “Il Brasile piange la scomparsa di. O Rei è scomparso in serata all’età di 82 anni”, così apre l’edizione online di O. Il Newtitola: “, il volto globale del calcio, muore a 82 anni”. Mentre il Washington Post scrive: “Muore a 82 anni, il ‘re del calcio'”. Non sono da meno i quotidiani inglesi. The Sun titola: “Il Re è”. Il Mirror: “, leggenda del calcio brasiliano, èa 82 anni dopo una battaglia con il cancro”. The: “, prima superstar mondiale del calcio, èa 82 anni”. Anche il francese L’Equipe ricorda ...

Adnkronos

Edson Arantes do Nascimento, in arte Pele', e' morto all'eta' di 82 anni dopo una lunga malattia: e' quanto pubblica il quotidiano brasiliano O. 'O Rei', tre volte campione del mondo, era considerato il piu' grande calciatore di tutti i tempi: il suo club storico, il Santos, ha pubblicato una pagina web listata a lutto con delle ...Edson Arantes do Nascimento, in arte Pele', e' morto all'eta' di 82 anni dopo una lunga malattia: e' quanto pubblica il quotidiano brasiliano O. 'O Rei', tre volte campione del mondo, era considerato il piu' grande calciatore di tutti i tempi: il suo club storico, il Santos, ha pubblicato una pagina web listata a lutto con delle ... Pelé, da O Globo al New York Times: "O Rei è morto"