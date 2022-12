Orto sociale al carcere di Eboli | Coldiretti al pranzo di Natale con i detenuti

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAlla casa circondariale diil presidente diSalerno Vito Busillo ha incontrato il nuovo direttore Paolo Pastena in occasione deldi festa “è sempre,è ovunque”.Salerno promuove con iil progetto disolidale: “La speranza ha preso vita nell’della casa di reclusione digrazie al progetto solidale promosso con l’ associazione di volontariato Gramigna di Pago Veiano – sottolinea Busillo – comeabbiamo fornito piantine e diversi tipi di prodotti. L’idea è anche quella di fare una sorta di commercializzazione di quello che producono, metteremo i prodotti in vendita ...

anteprima24.it

... il capannone si allargava sempre di più ma al centro c'era sempre l'di Romeo, rimasto lì fino ... Sull'ambiente stiamo facendo tantissimo e poi c'è la parteche è arrivata dopo ma sulla ......tattili presso giardini storici verranno realizzati da Mare laboratorio di innovazione... con "Bus'2030", un bussino attrezzato a serra aeroponica. Apab aps, con "Percorsi Green - cammini ... Orto sociale al carcere di Eboli, Coldiretti al pranzo di Natale con i ... ANCONA – Durante la notte di lunedì 26 dicembre, in via Ascoli Piceno ad Ancona, un grosso albero, un pino, ha ceduto ed è caduto addosso a due auto che erano parcheggiate lungo la via. Fortunatamente ...Seconda edizione a Castelnuovo Berardenga per il progetto “Olio Comune”, promosso dall’amministrazione comunale per valorizzare il territorio e le sue eccellenze locali, a partire dall’olio e dalla su ...