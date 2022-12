Messi il più forte al Mondo? La risposta di Ancelotti non lascia dubbi

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Carlonon è mai banale, non lo è quando si presenta davanti ai microfoni e tantomeno quando si trova sul prato verde. Nella conferenza stampa che precede la ripresa del cammino in Liga del suo Real Madrid, gli è stato chiesto se consideri o menoil calciatore piùdella storia del calcio. Questione di cui, dal post Mondiale, si sente discutere sempre più spesso.conferenza stampa Mai banale, come detto in precedenza, nemmeno qui. La suaè chiara: “Non mi sentirete mai dire cheè il piùdi sempre. Ogni epoca ha avuto i suoi grandi calciatori. Io mi sono divertito grazie a tanti bravi giocatori, ora, ad esempio, alleno il pallone d’oro in carica. E poi ho visto gente come Cruyff, ...