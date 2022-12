Mercoledì 2 | la data di uscita è molto vicina | quanto bisognerà attendere

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La seconda stagione diarriveràpresto, eccodovrannoi fan per i nuovi episodi della serie tv Netflix La serie tv Netflix di Tim Burtonha conquistato un successo incredibile in tutto il mondo. Gli episodi hanno raggiunto ascolti da record, in pochissimo tempo è infatti diventata la terza serie più vista della famosa piattaforma di streaming. I tantissimi fan non vedono già l’ora di scoprire cosa succederà nei nuovi episodi e sembra che non dovrannoper la seconda stagione. Mercoldì serie tv Netflix (Screenshot da Facebook)Da settimane i fan della serie tv dedicata alla famiglia Addams continuano a chiedersi quando verranno trasmesse su Netflix le nuove puntate. Nelle scorse ore Deadline ha ...