La caccia ai lupi non risolve il problema Vanno protetti

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Nel 2022, secondo i dati Ispra la popolazione italiana diha toccato i 3300 esemplari stimati, occupando ormai quasi tutti gli habitat idonei della nostra penisola. Secondo la relazione consegnata, inoltre, dal punto di vista della composizione genetica della specie, il monitoraggio appena concluso ha permesso di appurare che “il 72,7 per cento deicampionati non mostra alcun segno genetico di ibridazione recente o antica con il cane domestico, l’11,7 per cento mostra segni di ibridazione recente con il cane domestico e il 15,6 per cento mostra segni di più antica ibridazione (re-incrocio con il cane domestico avvenuto oltre approssimativamente tre generazioni nel passato).” Questi risultati indicano che la popolazione didel nostro paese è molto cresciuta negli ultimi anni, soprattutto nelle regioni alpine, e che è ...

ParmaToday

'Il fenomeno delle predazioni di cani dada parte deinon è una novità, ma negli ultimi tempi ha assunto dimensioni importanti, particolarmente nella provincia di Piacenza e nella provincia di Parma. Non sono però le uniche zone ...... come si potrebbe ipotizzare, a cinghiali ed altri ungulati, ma anche a specie protette, quali... quindi nemmeno sottoposte alle regole della. In un periodo in cui le emergenze ambientali ... "Lupi e attacchi ai cani da caccia: un allarme sociale inutile e infondato" Al via il censimento sulle predazioni del lupo ai danni dei cani. Promosso dal Coordinamento Cacciatrici Federcaccia, riguarda tutte le tipologie di cani ...Con un’azione del tutto impropria, governo e maggioranza stanno approvando, nella Legge di Bilancio, una modifica alle procedure del cosiddetto controllo faunistico (cioè il contenimento degli animali ...