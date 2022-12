Juve in missione per Fresneda | le alternative

La Gazzetta dello Sport

... ma non cambiano di certo quelle che sono le ambizioni della. Che continuano ad essere quelle di vincere e arricchire la propria bacheca con nuovi trofei.che toccherà alla formazione ...Contro lo Strasburgo è entrato soltanto ad un quarto d'ora dalla fine, per provare a trovare il gol del vantaggio (compiuta da Mbappe con un rigore in pieno recupero). Un impiego che può ... Nuova Juve, nuovo Allegri: orgoglio e reazione per fare come l’Italia nel 2006 Su Gazzetta: Domani la missione in casa Valladolid C’è da vedere il talentino Fresneda. Allo stadio Zorrilla dovrebbero essere presenti anche alcuni emissari della Juventus.E’ cambiato il cda della società bianconera, ma non cambiano di certo quelle che sono le ambizioni della Juve. Che continuano ad essere quelle di vincere e arricchire la propria bacheca con nuovi ...