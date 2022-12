Iran | ' la scacchista Sara Khadim al - Sharia si trasferirà in Spagna' - Esteri - quotidiano net

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La giovane campionessa ha sfidato il regime di Teheran giocando ai Mondiali di scacchi in Kazakhstan senza indossare l'hijab. Prima di lei altre atlete e personalità hanno aderito alla protesta ...

Sara Khademolsharieh, la campionessa iraniana di scacchi che gioca senza il velo e sfida il regime CATERINA STAMIN 27 Dicembre 2022 La giovane campionessa fa parte dell'Chess team e ha ... Iran: Meloni, stop alle repressioni o l'atteggiamento dell'Italia cambierà