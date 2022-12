Ilaria D' amico in lacrime ricordando la sorella Catia scomparsa | ' Parliamo spesso'

Corriere dello Sport

Commozione perD'in una intervista a La Confessione, ospite di Peter Gomez. La puntata andrà in onda venerdì 30 dicembre 2022 sul canale NOVE, ma ci sono già degli spoiler. Sembra, infatti, che la ...Ospite da Peter Gomez a La Confessione ,D'si apre in una nuova intervista, nella puntata che andrà in onda domani sera, venerdì 30 dicembre 2022 sul Nove alle ore 22.45. La conduttrice e giornalista torna a parlare di sua ... Ilaria D'Amico non riesce a trattenersi e piange in tv Commozione per Ilaria D'Amico in una intervista a La Confessione, ospite di Peter Gomez. La puntata andrà in onda venerdì 30 dicembre 2022 sul canale NOVE, ma ci ...A La Confessione, in onda sul Nove venerdì 30 dicembre 2022, Ilaria D'amico torna a parlare della scomparsa di sua sorella Catia e non trattiene le lacrime.