Giggs | «Kakà mi prese per il collo | poi mi aspettò negli spogliatoi con Gattuso per chiedere scusa»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ryan, ex giocatore del Manchester United, ha parlato svelando un aneddoto con Ricardo. L’ex giocatore del Milan durante la storica semifinale d’andata contro il Manchester United aveva preso per ilRyan. Di seguitoricorda quanto successo conquella sera: «Ci fu un episodio, in cui Ricardo fece un fallo a centrocampo, ed io protestai con l’arbitro (chiaramente sbagliando) per una sua possibile ammonizione. Vedendo quel gesto, si alza e mi prende per il. Sapevo che era un timorato di Dio, un religioso, pensai dentro di me: ‘Uno che professa la parola del Signore mi prende per il?’ Finito il Match, dentro i nostrivennea dirmi che Ricardo voleva chiarire. ...