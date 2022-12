Formazioni ufficiali Cremonese-Udinese | le scelte dei due allenatori

(Di giovedì 29 dicembre 2022): ledi Alvini e Sottil in vista del match amichevole in programma alle 13si sfidano alle 13 nell’ultimo match amichevole prima della ripresa del campionato. Ledei due(4-3-2-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Hendry, Valeri; Pickel, Ascacibar, Milanese; Afena Gyan, Tsadjout; Dessers. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Ciofani, Buonaiuto, Ghiglione, Castagnetti, Meite, Quagliata, Lochoshvili, Okereke, Zanimacchia. All. Alvini(3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success. A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, ...

Toro News

Ledi Cremonese - Udinese , amichevole 2022. Ultimo test per entrambe leallo stadio "Zini" di Cremona in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio. ......Simone Inzaghi affronteranno quelli di Alessio Dionisi prima della ripresa degli impegni...!1) Probabilie dove vederla Sassuolo - Inter si disputerà, come anticipato, oggi 29 ... Monza-Torino, le formazioni ufficiali: Ricci e Lukic tornano in mediana Il team bianconero si prepara per l'ultima amichevole in vista dell'inizio del campionato. Ecco le formazioni ufficiali del match ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...