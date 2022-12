“Epta-Sette” il dialogo tra l’arte e il digitale in mostra a Milano

politicamentecorretto.com

Presenti al taglio del nastro Aldo Amoni, presidente diConfcommercio Umbria, società che ... un racconto delle dolcezze umbre con ospiti speciali (lecittà del sito Unesco dei Longobardi ...Presenti al taglio del nastro Aldo Amoni, presidente diConfcommercio Umbria, società che ... un racconto delle dolcezze umbre con ospiti speciali (lecittà del sito Unesco dei Longobardi ... ISORROPIA HOMEGALLERY presenta la mostra "EPTA - SETTE ... Isorropia Homegallery di Milano presenta dal 12 gennaio al 3 febbraio 2023 la mostra che pone in dialogo l'arte e il digitale ...Per quindici minuti, visite a lume di candela. La testimonianza di un medico di Mira: «spese energetiche triplicate. Per noi non vi sono aiuti». Allarme della ...