Emoji come codice segreto per sesso e droga L' allarme tra i giovanissimi

ilgazzettino.it

Dai simboli più intuitivila foglia per indicare dosi di hashish e marijuana o quello del naso ... Sì, perché nell'universo in cui la purezza della droga può essere spiegata con ledi un ......pubblicata da suo figlio Mick - che ha appena lasciato la Ferrari per accasarsi in Mercedes... 'Merry Christmas' , scrive il neo pilota della Mercedes, con unadell'albero di Natale per ... Emoji, droga e sesso nelle faccine: il codice che beffa i genitori. Dal naso (cocaina) all'alieno (ecstasy) e Nuove regole di dating: più alcol ai primi appuntamenti, meglio un picnic o una grigliata, si cercano relazioni indefinite ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...