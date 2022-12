E’ morto Pelé | uno dei più forti campioni della storia del calcio

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Si è spento a San Paolo del Brasile il Re del. Da tempo era malato di tumore, Pelè èad 82 anni.è uno dei più importanti calciatori. Da tempo Edson Arantes do Nascimento era malato di tumore al colon. Nelle ultime settimane era stato ricoverato e il 21 dicembre i medici avevano parlato di “condizioni in peggioramento” a causa di “una insufficienza renale e cardiaca”. O Rei non ce l’ha fatta. Ha combattuto fino all’ultimo, come ha sempre fatto in vita sua, sul campo die fuori. Negli scorsi mesi era stato sottoposto all’ennesimo ciclo di chemioterapia e fin da subito le indiscrezioni filtrate dall’ospedale avevano lasciato poche speranze.non si è mai arreso. Debilitato ormai da anni, anche per via di un serio problema ...