È morto Pelé | l' ultimo campione che è stato un racconto

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Nel continuo e incessante bla bla bla su chi sia, sia, il più forte giocatore della storia del calcio per anni c'è stata una netta divisione tra chi diceva Diego Armando Maradona e chi invece sosteneva la netta superiorità di. I raffinati invece nominavano Johan Cruijff, ma sono, erano, una minoranza, nemmeno troppo rumorosa. Ora, a Mondiale conqui, c'è chi avanza anche la candidatura di Lionel Messi, cosa che probabilmente fa ribrezzo a Cristiano Ronaldo. Chi sia, fosse, il più grande calciatore di tutti i tempi è argomento particolarmente noioso, qualcuno direbbe pure inutile. Era di questa opinione Jacques Derrida che alla domanda “chi crede fosse il più grande giocatore della storia del calcio?”, rispose che gliene “fregava assolutamente niente, che di queste cose dibatteva solo chi non aveva una sega da fare”. ...

Corriere della Sera

O Rei, il Re, se ne è andato, solare e positivo anche nell'ultimo tratto della sua vita, conclusa in una camera dell'ospedale Einstein di San Paolo, in Brasile.non rispondeva più alla chemio, il tumore all'intestino si era esteso ai polmoni e al fegato. Gli era stata diagnosticata un'infiammazione ai bronchi e agli alveoli polmonari. Entrato in regime ...all'ospedale Albert Einsten di San Paolo a 82 anni.è stato senz'altro uno di quei giocatori che col pallone ci sapeva fare ben più di altri. Quando lo si vedeva giocare appariva ... Pelé è morto