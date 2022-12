Davide Donadei definisce Edoardo Tavassi “poco uomo”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Al Grande Fratello Vip 7 tempo di riflessioni. Antonella Fiordelisi scossa per la discussione avvenuta cone Micol Incorvaia ieri, ha manifestato tutto il suo malcontento a. Il nuovo arrivato si è detto perplesso per quanto accaduto, anche a lui le scene viste non sono piaciute per niente. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7giudica negativamente: “Rivalutato” L’ex tronista di Uomini e Donne non ha apprezzato il comportamento del fratello di Guendalina ieri sera. Nella sua riflessione con Antonella Fiordelisi si è soffermato maggiormente su di lui piuttosto che su Micol Incorvaia. Non ha apprezzato infatti che undi quarant’anni, qual’è ...