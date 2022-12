ilmessaggero.it

"A gennaio calendarizzeremo l'istituzione della commissione d'inchiesta" sul. Lo ha detto Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. "Andremo fino in fondo - ha detto - per sapere perché non c'era un piano pandemico in Italia e il ministro mentiva dicendo che c'era, ...' Dopo aver rappresentato il peggior modello di emergenza sanitaria, Speranza si permette di criticare l'azione del governo Meloni. Ricordiamo bene quando l'allora ministro della Salute era sordo alle ... Covid, Fdi chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta: «Il ministro Speranza ha mentito» "A gennaio calendarizzeremo l'istituzione della commissione d'inchiesta" sul Covid. Lo ha detto Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. (ANSA) ...La mancanza di un piano pandemico e le mascherine inviate alla Cina quando mancavano agli ospedali italiani. Fratelli d'Italia chiedere l'istituzione di una commissione ...