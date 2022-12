Allarme aereo in tutta l’Ucraina | «100 missili in arrivo dalla Russia»

(Di giovedì 29 dicembre 2022)in tutte le regioni del. Secondo il governatore della città meridionale di Mykolaiv Vitaliy Kim 13 aerei dell’aviazione russa e 2 navi portanel Mar Nero sono entrati in azione. Un missile è stato segnalato insulla città nordorientale di Sumy. Altrisono entrati nello spazioucraino. L’allerta è stata annunciata a Kiev, Cherson, Mykolaiv e nella regione occidentale di Zhytomyr. Il consigliere presidenziale Oleksiy Arestovych ha scritto su Facebook che «oltre 100» stavano arrivando in diverse ondate. L’amministrazione militare di Kiev ha avvisato i cittadini su Telegram che la difesa antiaerea sta funzionando. Il governatore di Zhytomyr Vitaliy Bunechko ha dichiarato che razzi russi stanno ...

Agenzia ANSA

questa mattina in tutte le regioni dell'Ucraina, riferiscono i media locali