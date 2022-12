A Manduria “Natale di Comunità in Piazza Coperta”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ladi, l’antico mercato ubicato nel centro storico della città messapica, torna a essere uno spazio di rigenerazione sociale animato dal Terzo settore locale e dal mondo della scuola. Nella serata di venerdì 30 dicembre in questa location si terrà l’iniziativa “diin” che, con il patrocinio del Comune di, è promossa da una rete di Enti del Terzo settore: Naturalmente a Sud, capofila, Gruppo Volontariato Vincenzianoe Oltre Associazione di Promozione Sociale; il progetto è realizzato in collaborazione con il CSV Taranto nell’ambito delle “Idee di Rete per promuovere il volontariato 2020/2021”. Nell’occasione diverse associazione locali allestiranno un ...

Giornale di Puglia

Nella serata di venerdì 30 dicembre in questa location si terrà l'iniziativa "di Comunità in Piazza Coperta" che, con il patrocinio del Comune di, è promossa da una rete di Enti del ...Dramma della solitudine vicino Taranto : un cittadino tedesco di 70 anni, residente a, trovato morto la sera di. Il corpo in una una villetta sulla via del Santuario dei Santi Medici a circa un chilometro dall'abitato. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione era ... Manduria, 'Natale di Comunità in Piazza Coperta' MANDURIA (TA) - La Piazza Coperta di Manduria, l’antico mercato ubicato nel centro storico della città messapica, torna a essere uno spazio di rigenerazione sociale animato dal Terzo settore locale e ...Gran finale in musica (ore 21) con il concerto “Omaggio a F. De André” de “I Maltesi Trio La piazza Coperta di Manduria, l’antico mercato ubicato nel centro storico della città messapica, torna a esse ...