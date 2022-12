5 domande a … Ike Iroegbu | “La partita con Tortona è stata pazzesca L’Italia è un Paese fantastico e la Serie A un ottimo torneo”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Chiudendo in doppia cifra 8 delle 11 gare fin qui disputate inA quest’anno, Ike(14.9 punti di media) si è guadagnato di forza i gradi di secondo violino offensivo della Nutribullet Treviso alle spalle di Adrian Banks. Alla prima esperienza in Italia, il numero 2 biancoazzurro controha dato il meglio di sé e, sfoggiando tutto il proprio talento, ha finito col mettere a referto una sontuosa doppia doppia da 34 punti e 10 rimbalzi che ha permesso alla sua squadra di ottenere il secondo successo consecutivo dopo quello conseguito la settimana prima contro Brindisi. Da prestazioni come queste (non una novità per il nativo di Elk Grove) passeranno da qui a fine stagione molte delle fortune del club trevigiano, società che in estate si è convinta a puntar forte sudopo averne apprezzato le ...