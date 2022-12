Sci alpino | le parole di Casse | Paris | Marsaglia e Innerhofer dopo la discesa di Bormio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Due azzurri in top-10, ben sette a punti su otto scesi in pista. Una giornata tutto sommato positiva per il nostro sci maschile a, dove è andata in scena lalibera. Mattia, anche oggi migliore dei nostri rappresentanti, ha parlato così nelgara: “Una tre giorni intensa di lavoro,è tosta: noi la vogliamo così ed è giusto che sia stata così. Oggi è andata bene, un’altra prova solida, forse avrei potuto mollare qualcosina di più ma guardiamo già avanti. Domani il Super-G sarà un’altra storia. La pista era sempre più dura, più bella, bisognava tener duro da cima a fondo. Ho perso qualcosa sulla Carcentina, ho tenuto un po’ ma va bene così”. Soddisfatto anche Dominik, finalmente riuscito a rientrare nei primi 10. “stanca ...

OA Sport

VIDEO VINCENT KRIECHMAYR, VITTORIA DISCESA BORMIO Foto: FISI/PentaphotoDominik Paris ha conquistato un discreto decimo posto nella discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 di. L'azzurro era reduce da due gare da incubo, visto che nel doppio appuntamento in Val Gardena aveva chiuso fuori dalla top - 30 e non aveva portato a casa ... LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2022 in DIRETTA: Marta Bassino non scende più dal podio, è terza! Shiffrin trionfa in rimonta L'austriaco ha preceduto sul traguardo il canadese James Crawford. Casse, con il nono tempo, è il primo tra gli italiani ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA DI BORMIO 13.19 L’azzurro Giovanni Franzoni è 26° ...