PosteMobile | imposto limite ad alcuni utenti | di cosa si tratta

MondoMobileWeb.it

L'offerta è disponibile per chi arriva da, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali ... Con l'abbinamento del cellulare vieneun vincolo di permanenza minima di 30 mesi. È comunque ...A chi passa a TIM con telefono incluso vieneun vincolo di permanenza minimo ma nessun ...Minuti e SMS illimitati 70 GB per navigare in 5G L'offerta è disponibile per chi arriva da, ... PosteMobile: portabilità non possibile per i nuovi clienti con SIM senza credito L'operatore virtuale PosteMobile non permetterebbe di effettuare la portabilità del proprio numero ad alcuni utenti, ecco i dettagli ...