Per una scuola davvero di vita

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) In aula, come in ogni luogo, dovrebbero esserci regole di comportamento e sanzioni per chi le viola. Quindi, ben vengano le proposte del Ministro Valditara che vuole vietare il cellulare in classe e «condannare» a lavori socialmente utili chi si comporta da teppista. Il mio insegnante di applicazioni tecniche, alle scuole medie, aveva un assistente di nome «Giuseppe». Era un manganello lungo una quarantina di centimetri, ricavato da uno pneumatico di bicicletta, che il prof agitava sotto il nostro naso, minacciando di usarlo sui più indisciplinati. Non lo vidi mai in azione, in compenso chi si distraeva o faceva rumore, finiva in un cerchio disegnato sul pavimento con un gessetto e lì, in piedi, senza poter uscire dal recinto immaginario, trascorreva la lezione. Erano metodi un po’ autoritari? Sì, ma nessuno di noi è rimasto traumatizzato. Siamo cresciuti semplicemente sapendo che ...