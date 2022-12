(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) - ? Dopo il freno durato quasi due anni, il 2022 si è confermato un anno di boomanche per le coppie vip e ilpromette altrettanto bene. Come da tradizione,o.com, portale di riferimento del settore nuziale e parte del gruppo The Knot Worldwide, fa un recap dellevip 2022, passa in rassegna le coppie di celebrities che andranno all'altare il prossimo anno e lancia qualche scommessa suinon ancora annunciati. ? Tra lepiù attese dell'anno, quelle tra Cecilia Rodriguez con l'ex ciclista Ignazio Moser e tra Francesca Ferragni con il suo storico compagno Riccardo Nicoletti. ? Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposeranno il 20 giugno dela Roma e prevedono uno con almeno 200 invitati (la ...

Adnkronos

E, in effetti, anche leerano state, ma il grande giorno non è mai arrivato davvero. Chissà, le feste di Natale sono sempre un momento magico per riflettere su quanto trascorso negli ...Oggi i due imprudenti festeggiano ledi smeraldo di fronte al loro amatissimo, nonché ... le date Di seguito le dateper il 2023: 7 e 8 marzo 2023 Firenze Mandela Forum 14 marzo 2023 ... Nozze annunciate e non: ecco i matrimoni vip del 2023 (Adnkronos) - Dopo il freno durato quasi due anni, il 2022 si è confermato un anno di boom nozze anche per le coppie vip e il 2023 promette altrettanto bene. Come da tradizione, Matrimonio.com, port ...Lorenzo Riccardi ha fatto la proposta di nozze a Claudia Dionigi, conosciuta nel corso della sua esperienza a Uomini e donne.